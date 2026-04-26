  • Ertan Torunoğulları: ''Sakın Ha'' sezonu herkese hayırlı olsun!
Spor

Ertan Torunoğulları: ''Sakın Ha'' sezonu herkese hayırlı olsun!

Ertan Torunoğulları, derbi sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray cephesine göndermede bulundu. “Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun” diyen yönetici, kısa sürede yönetim kurulunun toplanarak alınacak kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 23:03
Ertan Torunoğulları: ''Sakın Ha'' sezonu herkese hayırlı olsun!
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisi sonrası açıklama yaptı.

Ertan Torunoğulları, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik Aralık ayında yaptığı "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar her şeyi ifade ederim!" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.

Derbi sonrası konuşan Ertan Torunoğulları "Arkadaşlar, "Sakın Ha" sezonu herkese hayırlı olsun!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Ertan Torunoğulları; "En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

