Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri Kırıkkale'de bir spor salonunun açılışına katıldı. Açılışta Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan ziyaret hakkında konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ RİZESPOR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili Ertan Torunoğulları, "Önümüzde Rizespor maçı var. Biz takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Tek hedefimiz Rizespor maçı onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." dedi.

"FEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİK"

Torunoğulları açıklamasını şöyle sürdürdü, "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. Son 5 haftaya girdik. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlarımız için, küme düşme hattı da yavaş yavaş zorlaşıyor. Bütün takımlarımız için sorunsuz, hakemin konuşulmayacağı bir hafta diliyoruz. İnşallah öyle olur."

Ertan Torunoğulları ayrıca, "Federasyona daha önce gündeme getirdik. Oynanan müsabakanın iki kulübün de temsilcileri olsun. Beşiktaş ve Kayserispor maçında sağ olsun federasyon kabul etti. Temsilci göndermek istedik. Fakat diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur" açıklamasında bulundu.