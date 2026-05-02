Ertan Torunoğulları'ndan Tedesco açıklaması! ''Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Torunoğulları, "Seçildiğimiz günden bu yana, başkanımızın tarzı çok konuşan, şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz." dedi.

Ertan Torunoğulları, "Çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Son iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Domenico Tedesco ile ilgili, "Yolları daha erken ayırmadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Torunoğulları, "Bununla ilgili ileride açıklamalarımız olacaktır. Hocamız gitmiş, ayrılmış. Kendisine başarılar diliyoruz. Kalan 2 maçımıza bakacağız. Sezonu güzel bir şekilde kapatacağız ve vedalaşacağız." sözlerini sarf etti.

Ertan Torunoğulları, "Hata demeyelim ama hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden, karşılamayan giden Fenerbahçe'nin gerçek taraftarı ve ne yapacaklarını biliyorlar." dedi.

Torunoğulları, son olarak, "Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyor; Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğunda neler olduğunu görüyoruz. Artık giden gitmiş, bundan sonrasına bakacağız." açıklamasını yaptı.