11 Mart 2026 Çarşamba
Ertan Torunoğulları'ndan TFF'ye öneri

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Mart 2026 Çarşamba 15:33
Ertan Torunoğulları'ndan TFF'ye öneri
Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu. Yabancı VAR hakemi için TFF'ye başvurabileceklerini söyledi.

Kurayla ilgili konuşan Torunoğulları, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Yarı finaldeki muhtemel rakipleri Beşiktaş hakkında gelen soruya Torunoğulları, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız." cevabını verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Hakem tartışmaları ve takımın durumuyla ilgili gelen soruyu Fenerbahçeli yönetici, "Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız." sözleriyle cevapladı.

"YABANCI VAR OLSUN, YÖNETİCİLER DE ORADA OLSUN"

Hakemlerin performansıyla ilgili soruya Ertan Torunoğulları, "Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak." dedi.

Torunoğulları "Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur." cevabını verdi.

YABANCI VAR İÇİN BAŞVURU

Öte yandan Ertan Torunoğulları, yapacakları yönetim kurulu toplantısının ardından yabancı VAR hakemi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurabileceklerini söyledi.

