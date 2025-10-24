İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9522
  • EURO
    48,8203
  • ALTIN
    5557.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erteleme maçını Rijeka kazandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Konferans Ligi grup maçında Hırvatistan ekibi Rijeka, konuk ettiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti.

AA24 Ekim 2025 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Erteleme maçını Rijeka kazandı
ABONE OL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Konferans Ligi grup maçında Hırvatistan ekibi Rijeka, konuk ettiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında dün oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı için bugüne ertelenen maçta Rijeka ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Dün, sadece ilk yarısı oynanan ve devreye 0-0 girilen Rijeka-Sparta Prag karşılaşması kaldığı yerden devam ederken, Hırvat ekibi Rijeka, 75. dakikada Adu-Adjei'nin attığı golle Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HNK Rijeka Stadı'nda dün başlayan karşılaşma aşırı yağış ve fırtına sonrası ağırlaşan zemin nedeniyle sık sık durmuş nihayetinde de ilk yarısı tamamlandıktan sonra bugüne ertelenmişti.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Rijeka
  • Sparta Prag

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.