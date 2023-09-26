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Spor

Erteleme maçlarına statü engeli

Bu hafta içinde oynanacak erteleme maçlarında takımlar, cezalı ve ligin 3. haftasından sonra transfer edilen oyuncuları oynatamayacak. Galatasaray'da Mdombele ve Davinson, Beşiktaş'Ta Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor'da Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir, Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Florent Shehu ve Shahrudin Mahammadaliyev bu müsabakalarda forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise statüye takılan futbolcu bulunmuyor.

26 Eylül 2023 Salı 10:46 - Güncelleme:
Erteleme maçlarına statü engeli
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Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları bu hafta oynanacak. Kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen futbolcular yer alamayacak. Bugün oynanacak İstanbul-G.Saray karşılaşmasında ev sahibi ekipten 1, Aslan'dan ise 2 futbolcu kurala takıldı.

Son gün yetiştirilen Ndombele, Davinson ve B.Münih altyapısından transfer edilen Eyüp Aydın bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan da sakatlığı sebebiyle yer almıyor. İstanbulspor'da statüye takılan tek futbolcu Imbula. Başakşehir'de 5, A.Demirspor'da toplam 10 futbolcu ceza ve transfer statüsü nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Bailly, Gökhan İnler, Tayfur Bingöl forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise Başakşehir karşılaşmasında oynamasına engel bir isim bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 10 İSİM YOK

Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.

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