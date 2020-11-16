Ertelenen Altınordu- Bandırmaspor maçı yarın oynanacak

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:31

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. haftadaki Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması yarın saat 13.30'da oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.

Ligde 10. hafta heyecanı ise 21 Kasım Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

LİDER TUZLASPOR

TFF 1. Lig'de 9. hafta müsabakalarının ardından 18 puanı bulunan 1 maçı eksik Tuzlaspor 18 puanla lider durumda yer alıyor. Tuzlaspor'u ise yine 1 müsabakası ertelenen 17 puanlı İstanbulspor ve 16 puanlı Yılport Samsunspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan 1 puanlı Eskişehirspor, 4 puanlı Beypiliç Boluspor ve 5'er puanlı Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor son 4 sırada bulunuyor.

6 KARŞILAŞMA ERTELENMİŞTİ

Ligde Altay'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 7. haftadaki Altay-Giresunspor ve 8. haftadaki Tuzlaspor-Altay karşılaşmaları, Menemenspor ve Adana Demirspor'daki vakalar nedeniyle de 9. haftadaki Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor müsabakaları ertelendi.

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmaları da oynanmadı.