  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu
Spor

Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe Beko, ertelenen Olympiakos maçının 17 Mart Salı günü oynanacağını açıkladı.

AA9 Ocak 2026 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih belli oldu
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

