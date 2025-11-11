İSTANBUL 20°C / 13°C
  Ertuğrul Çetin: Bu işlemler kendi maçıma ait değil
Spor

Ertuğrul Çetin: Bu işlemler kendi maçıma ait değil

Türkiye Futbol Federasyonunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Çetin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada işlemlerin genç yaşta yaptığı iki bahisle sınırlı olduğunu ve kendi maçlarıyla ilgili olmadığını belirtti.

11 Kasım 2025 Salı 01:33
Ertuğrul Çetin: Bu işlemler kendi maçıma ait değil
Fenerbahçe'nin Esenler Erokspor'a kiraladığı Ertuğrul Çetin, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada işlemlerin 18 yaşındayken gerçekleştiğini belirtti:

"Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki PFDK'ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir. Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir.

O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu farkettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım. Böyle bir olayın içinde adımın geçtiği için son derece üzgünüm.

Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim.

Aileme ve formasını giydiğim kulüplere karşı olan sorumluluğumdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim.

Saygılarımla"

