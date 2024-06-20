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Spor

Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan gelecek sezon için yapılan hazırlıklardan bahsetti.

20 Haziran 2024 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 219'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Türkiye Kupası'nı kazanamamanın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını buna karşın buradan çıkaracakları derslerin kendilerine yol gösterici olacağını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarının altını çizen Doğan, "Önümüzdeki sezon için aylar öncesinden başlayan hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız. Sponsor desteğimizi büyütüyoruz ve tesisler, altyapı, eğitim modelleri gibi birçok alanda söyleyecek onca şeyimiz olmasına rağmen, bugün bu sayfada bunları anlatmak istemiyorum. Türkiye Kupası'nı maalesef kazanamadık. Hepimiz için çok ama çok önemliydi. Neler hissettiğinizin farkındayım ve bilin ki daha fazlasını ben dahil yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız da yaşadı. Buradan çıkartacağımız çok önemli dersler var ve bu bize kesinlikle yol gösterici olacaktır" şeklinde konuştu.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

Sahada adaletin sağlanması adına mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Doğan, "Bu sezon yine gördük ki sahadaki adaletin sağlanması için mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve kimsenin bizi ezmesine de izin vermeyeceğiz. Şunun altını da özellikle çizmek istiyorum: Asla ve asla bahanelerin arkasına saklanmadan, sorumluluk alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu dergide kaleme alacağım her yazı, işte bu prensiplere sadık kalınarak yine aynı şekilde size ulaşacaktır. Hepinize bu zor sezon boyunca gösterdiğiniz olağanüstü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel günlere" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlara da teşekkür eden Doğan "Futbolda neredeyse hiçbir şey sürekli değildir. Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Değişmeyen bir tek şey vardır; sonu istediğimiz gibi bitmese dahi, Türkiye Kupası final biletlerini birkaç dakikada tüketen, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek takımlarına en etkili desteği veren, hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayan yegane güç, muhteşem Trabzonspor taraftarıdır. İşte bu hiç değişmez. Bu kadar çok şeyin farklılık gösterdiği dünyada, gözümüz kapalı güvenebileceğimiz tek gerçek belki de budur. Bordo-mavi renklere olan sevgimiz ve bu sevgiyi temsil eden, her şart altında dimdik duran, kızsa da öfkelense de 'Bir daha maça gitmeyeceğim' dese de, günün sonunda Trabzonspor sevdası ağır bastığı için unutup bu arma için yeniden başlamasını bilen siz büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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