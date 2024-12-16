İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9423
  • EURO
    36,7161
  • ALTIN
    2979.66
  • BIST100
    9997.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan: Bunun adı artık rezalet
Spor

Ertuğrul Doğan: Bunun adı artık rezalet

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

16 Aralık 2024 Pazartesi 23:59 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Bunun adı artık rezalet
ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

Basın mensuplarına konuşan Ertuğrul Doğan "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj gönderen Ertuğrul Doğan "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda!" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan ayrıca "Algınız batsın. Bunlar rezalet! Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum! Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.