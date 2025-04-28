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Spor

Ertuğrul Doğan: Diyecek hiçbir şey yok

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 takımıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Diyecek hiçbir şey yok
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 takımıyla ilgili konuştu.

Doğan, "Karşı taraftaki organizasyonlar, yılların organizasyonları, 35-40 yıllık organizasyonlar. Biz daha yeniyiz, 2.5-3 yıldır emek veriyoruz. Önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Buraya geldik, rakip Barcelona'ydı. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama ama tecrübe eksikliği, bundan sonrası daha iyi olacaktır. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım." dedi.

Ertuğrul Doğan, taraftarları için, "Sağ olsunlar. Taraftarımıza diyecek hiçbir şey yok. Biz nereye gitsek oradalar. Üzgünüz. Bizim taraftarımız futboldan anlayan insanlar. Burada yeni bir organizasyon var. İnşallah ileride daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.

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