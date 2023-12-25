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Spor

Ertuğrul Doğan döneminin en iyisi Abdullah Avcı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan döneminin en iyisi Abdullah Avcı
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Geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak, 1,5 puan ortalaması elde eden bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, kısa süre takımın başında kalan Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayarak 1,5, geçici olarak takımın başına gelen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 0,5 puan ortalamasında kaldı.

BU SEZON DA BJELİCA'DAN DAHA İYİ PERFORMANS

Trabzonspor, bu sezon görev yapan teknik direktörlerden Nenad Bjelica yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşerken Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, Nenad Bjelica yönetiminde 8 karşılaşmayı da 1,5 puan ortalamasıyla oynadı, Abdullah Avcı ile 9 maçlık dönemde 18 puan elde ederek 2 puan ortalamasına ulaştı.

SEZONUN EN İYİ DERECESİ

Trabzonspor, sezonun en iyi derecesini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdi.

Nenad Bjelica ile 8 haftalık dönemde 13'üncülük ile 5'incilik arasında dereceler elde eden bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile puan cetvelinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 18. hafta sonunda 3. sırada yer alıyor.

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