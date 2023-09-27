İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3035
  • EURO
    28,8243
  • ALTIN
    1661.96
  • BIST100
    8238.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan: Nenad Bjelica ile görüşeceğiz
Spor

Ertuğrul Doğan: Nenad Bjelica ile görüşeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile bir görüşme gerçekleştireceğini dile getirdi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Nenad Bjelica ile görüşeceğiz
ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağanüstü Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kongreye katılan herkese teşekkür ederim. Kulüplerine sahip çıktılar. Gayet güzel geçti. Herkesin ortak derdi Trabzonspor. Sıkıntı olmadan geçti.

Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bundan sonra olmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bjelica ile her zaman görüşüyoruz. Birazdan da görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra benzer sonuçlar yaşamayacağız.

Play-off konusu yeni. Kulüplerin gelirinin artırılması için bu tür konuşmalar oldu. TFF Başkanı bizi de çağıracaktır. Ne olduğunu tam anlamadan konuşmak doğru olmaz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.