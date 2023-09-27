Ertuğrul Doğan: Nenad Bjelica ile görüşeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağanüstü Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kongreye katılan herkese teşekkür ederim. Kulüplerine sahip çıktılar. Gayet güzel geçti. Herkesin ortak derdi Trabzonspor. Sıkıntı olmadan geçti.

Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bundan sonra olmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bjelica ile her zaman görüşüyoruz. Birazdan da görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra benzer sonuçlar yaşamayacağız.

Play-off konusu yeni. Kulüplerin gelirinin artırılması için bu tür konuşmalar oldu. TFF Başkanı bizi de çağıracaktır. Ne olduğunu tam anlamadan konuşmak doğru olmaz."