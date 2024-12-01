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Spor

Ertuğrul Doğan oyunu kullandı

Trabzonspor Kulübü'de bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda başkan Ertuğrul Doğan oyunu kullandı.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan oyunu kullandı
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Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemleri devam ederken, Başkan Ertuğrul Doğan oyunu kullandı.

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde sabah erken saatlerde oy verme işlemleri başladı. Bordo-mavili kulüp Başkan Ertuğrul Doğan da salona gelerek oyunu kullandı.

Trabzonspor'da 78'incisi gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi devam ederken, mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan salona gelerek oyunu kullandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir konuşma yapacağı ifade edilen Başkan Ertuğrul Doğan oyunu kullanarak 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Genel kurula katılım gösteren delegelerin ilgisiyle karşılaşan Başkan Ertuğrul Doğan, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Küçük bir taraftarın Uğurcan Çakır'ın forma isteğini de not aldıran Doğan, en kısa sürede formayı kendisine ulaştıracaklarını ifade etti.

15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

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