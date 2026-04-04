  • Ertuğrul Doğan: Taraftarımız gerekeni yaptı ve herkese ders verdi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, taraftarlarının gerekeni yaptığını ve herkese ders verdiğini söyledi.

IHA4 Nisan 2026 Cumartesi 23:37
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir galibiyet, çok mutluyuz ama yarından itibaren hedefimiz Alanyaspor maçında 3 puan almak" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, "Fatih Tekke, ekibini ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Bugün oyuncularımızın yalnız bırakılmaması çok önemliydi. Onlar da sahada bunun karşılığını vererek bizi galibiyete taşıdı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Maçlara tek tek bakıyoruz"

Galibiyetin ardından temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ama yarından sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki haftayı planlayacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Yarın sabahtan itibaren hedef Alanyaspor maçında 3 puan almak. Bunun keyfini çıkaralım ama uçmayalım" diye konuştu.

Fatih Tekke ve ekibinin kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptığını belirten Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi çok güzel işler yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız" dedi.

Trabzonspor taraftarına yönelik değerlendirmede de bulunan Doğan, "Trabzon, futbolun yazıldığı şehir. Kimse Trabzonspor taraftarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize yeter. Taraftarımız bugün çok seviyeli bir tepki vererek gerekeni yaptı ve herkese ders verdi. Protesto olacaktır. Ben kulüp başkanıyım, taraftarım bugün beni istifaya davet eder, yarın destekler. Bu futbolun doğasında var" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke ile uzun vadeli planlama yaptıklarını dile getiren Doğan, "3-4 yıllık bir planlamanın ilk yılındayız. Çok başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke inanılmaz emek veriyor. Takımda çok güzel bir atmosfer var. Bunu bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.

Hakem performansını eleştiren Doğan, "Hakem performansını beğenmedim. Bu kararlara rağmen sahada mücadele eden ve kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Zor süreçlerden geçtiklerini belirten Doğan, "Sıkıntılı sonuçlarda hissettiklerimizin tarifi yok. Mahcup olmuştuk. Oyuncularımız bu mahcubiyeti biraz olsun giderdi. Prim konusunda gerekeni yaparız. Biz primde de lideriz" diyerek sözlerini tamamladı.

