Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu'nun 58. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Divan'da başkan Ertuğrul Doğan da açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim. Çözüm bu değil. Yapılabilir ama sonuç alınmaz.

"CİDDİ GELİR ELDE EDEBİLİRİZ"

Elimizdeki 5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bu isimlerden ciddi gelirler elde edebiliriz.

"TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLACAKLAR"

Bizim için, ülkemiz için, Trabzon futbolu için çok önemli bir başarılı elde ettik. Bunun arkasında çok önemli faktörler var. Ahmet Ağaoğlu dönenimde yaptığımız anlaşma ile başlayan süreç, benim başkanlık dönemimde harcanan emek ile sağlandı. Burada en büyük pay hocamız Eyüp Saka'ya ait. Elimizden gelen desteği, bizden istenenleri yerine getirdik. Yabancı ülke oyuncuları ile oynamayan tek takım Trabzonspor'du. Bu hayretle karşılanıp, çok büyükte saygı duyuldu. Geçen sene ligde şampiyon olduk. Bu senede inşallah Türkiye şampiyonu U19 takımımız olacaktır.

BASKETBOLA DESTEK ÇAĞRISI

Basketbol için Trabzonlu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır. Daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacaktır. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Tekke geldikten sonra başarılı bir süreç götürüyor, kendisini tebrik ediyorum. Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık, sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı.

"ASIL PROBLEM..."

Trabzonspor'un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor'un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon Euro geliri, 90-95 milyon Euro gideri var. Trabzonspor her yıl borcun faizini ödemek durumundaydı, yıllardır biriken faiz borcu var. Maliye Bakanımız bu konuda hassas ve 2.5 milyarı buluyor toplamda. İlk geldiğimizde sermaye artırımlarıyla Bankalar Birliği'nden çıkan olduk. Trabzonspor için önemli bir eşik, 3.2 milyar TL civarında gelir bekliyoruz. Mayıs ayı itibariyle Trabzonspor'un borcu 2 milyara inecek. Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır.

U19 takımımız bize büyük mutluluk yaşattı ama bu mutluluğu bir yerde park edip bu konsantrasyonunun kaybolmamasına A takım geçişlerinin baskı altında olmadan geçmeleri için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var.

"EN BÜYÜK AKADEMİYİ YAPACAĞIZ"

İstanbul'da iki önemli gayrimenkul projemiz var. İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapacağız. Siyasilerin tamamı arkamızda. Bu araziyi de bünyemize katacağız. Bu projeler Trabzonspor'un geleceğini değiştirecek.

"BUNU AÇIKÇA SÖYLÜYORUM"

Trabzonspor şöyle bir kulüp olacak; kredi borcu sıfır. Zaten sıfır şu anda. Vergi borcu sıfır, yüzde 56 faiz ödüyoruz şu an. Kayıtlı sermaye tabanı 37.5 milyar ile en yüksek kulüp. Geçmiş yıl zararlarını sıfırlayan bir kulüp... Özkaynakları pozitif olan tek kulüp Trabzonspor olacak. Net söylüyorum bunu. Bilançoya bakınca geçmişe dönük zararı olmayan, bankalara borcu olmayan, değer anlamında en yüksek kulüp Trabzonspor olacak. Mayıs ayı haziran ortasında gerçekleştireceğiz bunu. Bununla bitmeyecek.