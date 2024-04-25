Ertuğrul Doğan: Tek amacımız kupa kazanmak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, ekonomik anlamda kulübün yaşadığı çok kötü günlerin geride kaldığını, önlerine daha umutla baktıklarını belirtti.

Yönetime talip olurken zorlukları da çok iyi bildiğini anlatan Doğan, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Tüm yaşadığımız zorluklara karşın ligde 3. sıradayız. Böyle bir sezonda şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek." ifadelerini kullandı.

Doğan, yeni sezonun planlamasını çok dikkatli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona, kampa teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla işin o tarafını hocamız ve ekibiyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşin zor kısmını gördük. Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentilerimiz ve çalışmalarımızın tamamı bu yönde. Önümüzde üçüncülük yarışı ve kupa mesaisi var. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz."