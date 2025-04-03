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Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor değişimin öncüsüdür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Inter'i mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen U19 takımının performansının tüm bordo-mavili camiayı gururlandırdığını söyledi.

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor değişimin öncüsüdür
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkan U19 takımının gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un altyapıya verdiği önemin bir kez daha sahada kanıtlandığını belirten Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Altyapının kulüp felsefesindeki yerini de değerlendiren Başkan Doğan, "Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir. U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun genç oyunculara daha fazla şans tanıması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Avrupa'nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun geleceğiyle ilgili mesajlar da veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" cümlelerine yer verdi.

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