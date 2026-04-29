İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0708
  • EURO
    52,8733
  • ALTIN
    6575.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz
Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yazısında önemli noktalara değindi.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, varoluşu bir ihtiyaçtan öte güçlü bir başkaldırının eseri olduğunu belirterek, "Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Trabzonspor'a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Trabzonspor'un kupalardan evvel sapasağlam bir karakter inşa ettiğini ve başarıdan evvel tavizsiz bir duruş sergilediğini belirtti. Doğan, "Trabzonspor'un ruhu teslimiyeti elinin tersiyle iten, mücadeleyi kutsal sayan ve zorluğu kabullenmek yerine ona meydan okuyan bir anlayışla yoğrulmuştur. Bordo-Mavili forma alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır" dedi.

"Ezberleri darmadağın etmiştir"

"Tarih bu büyük yürüyüşün en sadık şahididir" diyen Doğan, "1970'lerin ortasında filizlenen o muazzam hareket, Türk futbolunun ezberlerini darmadağın etmiştir. İmkansız görüleni gerçeğe dönüştüren bir irade sergilemiştir. O günlerden bu yana sarsılmayan gerçek bellidir: Trabzonspor, başkalarının kurguladığı hikâyelerde yardımcı rolü üstlenmeyi asla kabul etmemiştir. Kendi kaderini kendi kalemiyle nakşetmiştir" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR, SİSTEME YÖN VERMEK SAHNEYE ÇIKMIŞTIR"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kulüp mevcut sistemin içinde sıradan bir parça olmak amacıyla varlık göstermenin aksine, sistemi zorlamak ve ona yön vermek üzere sahneye çıktığını belirterek, "Kuruluş felsefemizin özü budur. Boyun eğmek yerine cenk etmek, kabullenmek yerine değiştirmek. Bordo-mavi çizginin temeli işte bu sarsılmaz karakterdir" dedi.

"TAVİZ VERMEDEN AYNI ÇİZGİDE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bordo-mavili kulübün hiçbir kalıba sığmayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Doğan, "Merhum Başkanımız Özkan Sümer'in ifadesi kimliğimizi en net haliyle özetlemektedir. Trabzonspor büyüklerle savaşarak büyük olmuştur. Dolayısıyla Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor'a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz. Trabzonspor'a istikamet tayin etmek hiç kimsenin haddi olamaz. Bu kulüp gerektiğinde yön belirleyen, yeni yollar açan bir iradenin temsilcisidir. Geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.