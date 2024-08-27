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Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un mali yapısını güçlendireceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptıkları sermaye artırımı başvurusuyla elde edilecek kaynakla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapatacaklarını bildirdi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 15:39 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un mali yapısını güçlendireceğiz
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte elde edilecek kaynakla Bankalar Birliğinden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz yıllık 500-600 milyon liralık bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının yüzde 55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un diğer borçlarının da ödeneceğini vurgulayan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini aktararak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın pozitif öz kaynak kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız." şeklinde görüş belirtti.

Doğan, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz."

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