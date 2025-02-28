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Spor

Ertuğrul Doğan ve 5 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ve yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan ve 5 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ve yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Doğan'ın yanı sıra Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK da PFDK'lık oldu.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 28.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 26.02.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın kulüp sosyal medya (X) hesabından 26.02.2025 tarihinde yapılan paylaşım ile 26.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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