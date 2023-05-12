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Spor

Ertuğrul Doğan: Zirve yarışında olan bir takım kuracağız

Bu sezon yarıştığı bütün kulvarlarda hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi kolları sıvadı. Yeni tranferlerle bordo-mavilieri tekrardan zirve yarışında söz sahibi yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacak.

12 Mayıs 2023 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Zirve yarışında olan bir takım kuracağız
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Süper Lig'de 18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'da gelecek sezonun yapılanmasını masaya yatıracak.

Trabzonspor'da yeni sezonun planlamasına başlandı. Hırvat teknik adam Bjelica ile Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'da bir araya gelecek.

Toplantının ana konusunu kalacak ve gönderilecek futbolcular ile gelmesi planlanan oyuncular oluşturacak. 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçı için 17 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek bordo-mavililerde aynı günün akşamı görüşmeyi planlayan ikilinin önceliği, ekonomik tabloya uygun kadro yapılanmasının oluşturulması. Bjelica'nın, Doğan'a detaylı bir rapor sunması da bekleniyor.

KADRODA YER AÇILACAK

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım oluşturmayı planlayan ve önceliği ekonomik yapılanmaya veren Başkan Ertuğrul Doğan, öncelikle kadroda yer açarak uygun transfer bütçesi ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayacak.

Başkan Doğan, "Herkesin beğeni ile izleyeceği ve zirve yarışı içinde olacak bir takım kurmak için çalışıyoruz. Takımın genel durumu ile ilgili detaylı bir toplantı yaparak teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.

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