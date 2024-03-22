Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya: Siz sahaya odaklanın

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli arada oyunculara 5 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğü hedefimiz var. Siz sadece sahaya odaklanın, işinize bakın. Takım, bu gündemin dışında kalsın. Gerekenleri zaten biz söylüyoruz" dediği öğrenildi.

Fırtına, ligde kalan 4 iç saha maçını Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü ile oynayacak.