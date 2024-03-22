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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya: Siz sahaya odaklanın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşanan olayların ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya sahaya odaklanmalarını söyledi.

Fanatik22 Mart 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı'ya: Siz sahaya odaklanın
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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli arada oyunculara 5 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğü hedefimiz var. Siz sadece sahaya odaklanın, işinize bakın. Takım, bu gündemin dışında kalsın. Gerekenleri zaten biz söylüyoruz" dediği öğrenildi.

Fırtına, ligde kalan 4 iç saha maçını Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü ile oynayacak.

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