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Spor

Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Final için yabancı hakem istiyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kupadaki Göztepe galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Galatasaray ile oynayacakları final karşılaşması için TFF'ye yabancı hakem isteklerini sunduklarını dile getirdi.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Final için yabancı hakem istiyoruz
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.

Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü." sözlerini sarf etti.

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