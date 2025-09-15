Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

"GENÇ'İN SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."

"MAĞDUR EDEBİYATIYLA ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ"

Ali Koç'un sık sık 3 Temmuz üzerinden açıklamalar yaptığını belirten Doğan, sert bir dille yüklendi:

"'Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu."

"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ"

Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.

"DİLİNİZE DİKKAT EDİN"

Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz."