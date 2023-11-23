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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Anthony Nwakaeme müjdesi! ''Yeniden aramızda olabilir''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan İstanbul'da katıldığı bir yemekte gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, bir süredir bordo mavili taraftarın merakla beklediği Anthony Nwakaeme transferi ile ilgili olarak ''Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

23 Kasım 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan Anthony Nwakaeme müjdesi! ''Yeniden aramızda olabilir''
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde, transferlerden kulüp ekonomisine kadar açıklamalar yaptı.

Bir soru üzerine 2010-11'i unutmadıklarını ve kendilerinin şampiyon olduğunu söyleyen Doğan, bu sezon İstanbul'da kazandıkları Fenerbahçe maçında da bir hakemin benzer işlere kalkıştığını belirterek, "O hakemin de hakemliği artık bitti" dedi.

88 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönemden geçtiklerini söyleyen Doğan, "Öncelikli gündemimiz ekonomidir. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla birlikte benim dönemimde kasaya toplamda 88 milyon euroluk para katkımız gerçekleşmiş olacak. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar lira civarında olurdu" diye konuştu.

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonuna kadar olan Pepe ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın ara transferde görüşmeyi planladığı Fildişi Sahilli oyuncu da alışma sürecini atlattığı bordo mavili takımda kalmak için yeşil ışık yaktı. Ayrıca Pepe'ye yapılacak olan teklif, takım için dengeleri de bozmayacak.

"NWAKAEME İLE SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla görüşmesinde bir de transfer müjdesi paylaştı. Doğan, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah Avcı ve kendisinin Nijeryalı futbolcu ile konuştuğunu söyleyen Doğan "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

Doğan, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fahya kulübünde forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a yeniden geri dönmeyi çok istediğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, Al Fahya ile şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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