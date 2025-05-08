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Spor

Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklama! ''En az 20 puan kaybettik''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem hataları nedeniyle takımının en az 20 puan kaybettiğini belirterek TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

Akşam8 Mayıs 2025 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklama! ''En az 20 puan kaybettik''
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Bordo-Mavililer'in Başkanı Ertuğrul Doğan, dün Ruffles'ta düzenlenen basın toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı: "Başarısız sonuçlardan dolayı mahcubum ama maliyeti düşürmeliydik. Osimhen'i önerdiler, 20 versek G.Saray 25 verecekti. Maaş bütçemiz sarsılırdı. Bu sezon hakemler yüzünden en az 20 puanımız gitti. Kasımpaşa maçındaki ofsayt için TFF'ye başvurumuzu yaptık. Bu hatalar devam ederse bu kez çok farklı konuşacağız. Yabancı hakem ve VAR konuşuldu. Sistem nasıl daha kötü oldu. Bu yapı işlemiyor. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, söz verilmişti.

HACIOSMANOĞLU ÇÖZSÜN

Rekor ceza alan başkan olarak buradayım. Ben şimdi konuşurken 30, 60 hesap yapıyorlardır. F.Bahçe maçından önce Trabzon'da konaklayan Oğuzhan Çakır, telefonla apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Ben biliyorum kimin aradığını, kaldığı oteli. Hangi psikolojiyle maça çıktı? Maçın başında saçma sapan bir gol iptali. Etkilendi mi, aklımızda sorular var. Hacıosmanoğlu'nun ihracıyla ilgili talepler geliyor. Yorum yapmam doğru olmaz. Genel Kurul var. İnsanlar görüntüde haklı. Çözümü Hacıosmanoğlu bulmalı."

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