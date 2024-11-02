Trabzonspor'un 57. Olağan Divan Genel Kurul toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan gündeme dair çarpıcı sözler sarf etti.

"1 MİLYAR TL BORCUMUZ KALACAK"

Kulüp ekonomisine dair konuşan Doğan, "Trabzonspor'un ekonomisini yürütebilir ve sürdürebilir hale getirmek hedefimdi. Geliri mevcut faizin %10'unu karşılayabilecek bir kulübü şu an itibariyle tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduk. Geldiğimiz günden beri özellikle bugüne kadar Türk futbol tarihindeki stat sponsorluğunu gerçekleştirdik. SPK ile yürüttüğümüz çalışmalarla 3 tane bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik. Dikkat edilmesi lazım 9 milyara yakın parayı soktum. Mevcut durum üzerine gelecek 9 milyar hepimizin sevdasının nasıl bir kaosun içinde kalacağını dikkatinize sunuyorum. Vergi borcumuz var bunun dışında ise 1 milyar TL borcumu kalacak. Kendi iş hayatımı da planlama içinde götürdüm. Önümüzdeki yıl için bu borcun nasıl kapatılacağının planlamasını yapmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'E AKIL MI VERECEĞİM?"

Kulüp yapılanmasına değinen Doğan, "Ne yapacağımızı ne edeceğimizi biliyorum. Önümüzdeki yıl bir aksilik yaşamazsak artık borçsuz bir Trabzonspor'u yaşamış olacağız. Trabzonspor'un asıl önemli konularından birisi gelir gider dengesi burası da bunun en iyi anlaşılacağı yer. Gelir gider arasında 50 milyon Euro fark var. Biz nasip etti önümüzdeki yıl kapadık. Hoca değişimimiz oldu. Süreçten dolayı Mahcubum yönetim olarak kabul edemedik. Şenol hocayla imzaladık kendisine sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Şenol hocamızın ne talebi olsun. Orta saha kanat ve santrfor bölgesi. Kendisinin takip ettiği oyuncular var. Trabzonspor yönetimi bu transferleri gerçekleştirecektir. Saha sonuçlarıyla alakalı bütçelerde farklar dikkat çekiyordur. Bütçemizin 6-7 katı takımlarla mücadele içindeyiz. Ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Trabzonspor'un öncelikle vergi ve piyasaya borçlardan kurtulmak daha sonra aradaki farkı kapatmak. Onlara daha yakın bütçeyle mücadeleye girmek. Akademiden bahsetmek istiyorum bu saatten sonra akademiye ve amatör takımlarımıza çok daha fazla önem ve destek vereceğiz. Kendileri de söylüyor, önemli projelerimiz var bunları size aktaracağız. Akademinin başında Güngör Şahinkaya, A takımın başında Şenol Güneş. Benim onlara futbol aklı verme şansım yok. Kendilerinin yaptıkları belli. Akademi ve A takım ile ilgili ne istiyorlarsa hepsini yerine getireceğim." dedi.