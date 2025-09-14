İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı sözler: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, 'Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. ' dedi.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı sözler: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Başkan Doğan, iptal edilen gol kararına sert tepki gösterdi:

"Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum."

"OYUNCULARIMIZI TEBRİK ETTİM"

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."

