Ertuğrul Doğan'dan çok sert açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri..

"İNANILMAZ İŞLER OLUYOR"

Sahada Trabzonspor ve Fenerbahçe iyi mücadele ettiler. Fakat, Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz, inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce bu tarz konuşmak istemiyorum.

"TERBİYESİZLİK ARTIK BİTSİN"

Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular böyle çok zorlanacak insanlar değiliz. Bu terbiyesizliğin artık bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!

"KİMİN ONAYIYLA HAKEMLİK YAPACAK"

Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. Federasyon önce başka bir şey, sonra başka bir şey söylüyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı vardı. Açık söylüyorum. Saha kenarında bir hakem geliyor 'Gördüm, vurdu, yüzüne dirsek attı' diyor. Pozisyonda dirsek yok ama gördüğünü söylüyor.

"KİM BU SAHTEKARLAR!"

Bu dediklerim sadece Trabzonspor için geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkını yenmesini istemiyor. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hakkı yensin istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Kim bu operasyon yapan sahtekarlar!

"TFF KONTROLÜ KAYBETTİ"

Burada isim zikretmek istemiyorum. Artık federasyonun 'dur' demesi gerekiyor. Kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istemiyorsa bu işi kesecek, kesecek bu işi. Bu kadar olmaz.

"HİÇ Mİ UTANMA DUYGUNUZ YOK!"

VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi! Bu kadar insanın emeği var. Herkesin başına geliyor bunlar. Gerçekten birileri bu maç hakkında bir karar vermiş, senaryo yazmış. Bu senaryo gerçek olmadı. Artık kendilerini başka maçlara zorlarlar.

"TFF'YE GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ GÖSTERİRİZ"

Bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Federasyon, bu işe önlemini almazsa, açık ve net söylüyorum, hayatlarında görmedikleri tepkiyi bizden görecekler. Çok net söylüyorum bak.

"ÇOK FARKLI KAOSLAR OLUR"

Tüm başkanlar aynı şeyi söylüyor. VAR'dasın bu kadar teknoloji var, neye bakıyorsun sen ya, neye bakıyorsun. Bizim için söylemiyorum. Bugün benim başıma, yarın başkasına... Hiçbir camia güzellik istemiyor. Bir şeyin başında oturuyorsun. Adam gibi maç yönetin! Bize bir şey çalıyor, başkasına başka şey çalıyor. İnanılmaz bir sahtekarlık var. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Yoksa çok farklı kaoslarla karşı karşıya kalırız.

"KİMSİN SEN! İNSANLIĞIN YOK MU"

Güzel kelimeler kullanmak istiyorum güzel kardeşim. Gencecik insanlar bizler yüzünden karşı karşıya gelmesin. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Herkes muzdarip bu işlerden. İnsanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun! Kimsin sen! Oturmuşsun VAR'ın başına, kader değiştiriyorsun! Kimsin sen, sana bu hakkı kim veriyor. Nasıl oturuyorsunuz evde çoluğunuz çocuğunuz karşısında. Hiç mi insanlığınız yok. Yok mu sizin dostunuz... Neyse, kusura bakmayın. Ben... İyi akşamlar.