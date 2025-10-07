İSTANBUL 19°C / 14°C
7 Ekim 2025 Salı
Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken açıklama! ''Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan 'Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Hakemin art niyetinin yakalanması iyi oldu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

7 Ekim 2025 Salı 09:03
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu: "Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Bu farkla yarışma ihtimali yok. Uğurcan'dan paranın hepsi gelmedi, oyuncu bonservislerinde vergi ödemelerinde kullanılıyor. Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin yakalanması güzel oldu. Fatih Tekke ile ekibini ve oyuncuları tebrik ederim. Son zamanlarda inanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü takımla geçiyor."

KOMŞULARLA DERDİMİZ YOK

Doğan: "Rize ve Samsun'un başkanları çok emek veriyor. Samsun'un maçını izledim. Pozisyonlarını gördüm üzüldüm. Samsun ve Rize bizim komşumuz. En ufak derdimiz olamaz."

