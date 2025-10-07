Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu: "Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Bu farkla yarışma ihtimali yok. Uğurcan'dan paranın hepsi gelmedi, oyuncu bonservislerinde vergi ödemelerinde kullanılıyor. Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin yakalanması güzel oldu. Fatih Tekke ile ekibini ve oyuncuları tebrik ederim. Son zamanlarda inanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü takımla geçiyor."

KOMŞULARLA DERDİMİZ YOK

Doğan: "Rize ve Samsun'un başkanları çok emek veriyor. Samsun'un maçını izledim. Pozisyonlarını gördüm üzüldüm. Samsun ve Rize bizim komşumuz. En ufak derdimiz olamaz."