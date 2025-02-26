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Spor

Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! ''Lig, iki takım üzerine kurgulanmış''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nu hedef alan Doğan, 'Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde devam ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM26 Şubat 2025 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! ''Lig, iki takım üzerine kurgulanmış''
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'na yüklenen Doğan, özetle şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor olarak derbiyle bir işimiz yok. İki takımın da durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi çıkarları için yaptıkları yorumlar. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde devam ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Kendi aralarındaki bir çıkar kavgasını ülke gündemine sokuyorlar ve buradan yürüyorlar. Bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz gerçekten Türk futbolunda adalet arayışındayız. Ligin başından bu yana açıklama yapıyoruz.

TFF GEREKEN ADIMLARI ATMALI

Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var lig başından bu yana, 15-20 puanımız planlı olarak çalınmıştır. Artık komedi diyorum. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları devam ediyor. Geçen haftaki maçta verilen penaltı var, kamera şakası gibi! Akıllara ziyan! Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı sıfır. Bu sistemin değişmesi lazım. Gerekli adımların federasyon tarafından atılmasını bekliyoruz. Yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan, liglerinde ve Avrupa'da üst düzey maç yöneten hakemlerin, ligimizdeki hakemlik müessesesindeki kaos giderilinceye kadar maç yönetmelerinin iyi olacağını düşünüyoruz."

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