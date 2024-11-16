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Spor

Ertuğrul Doğan'dan heyecanlandıran Paul Onuachu sözleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı futbolcu Paul Onuachu'nun transferi hakkında açıklama yaptı.

16 Kasım 2024 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan heyecanlandıran Paul Onuachu sözleri
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu'nun transfer sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, Onuachu için sınırları zorladıklarını belirterek, istenilen sona ulaşılamadığını ve Southampton'ın sorun çıkardığını belirtti.

"SINIRLARIMIZI OLDUKÇA ZORLADIK"

Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun transfer sürecine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Onuachu konusunda şunu söyleyebilirim: Oyuncunun kulübü, biz çok ciddi bir teklif yapmamıza rağmen Onuachu'yu vermedi. Şu anda da verme konusunda istekli değil. Sonuçta başka bir kulübün kontratlı oyuncusu. Bizim bu konuda çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Çok ciddi bir teklif yaptık, sınırlarımızı oldukça zorladık, hatta sponsorları da dahil ettik. Bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduk.

Onuachu'nun kalitesi belli bir oyuncu. Eğer kulübünde kalmak istemiyorsa, sonucu belli; bizim de başımıza böyle şeyler geldi. Şenol hoca da isterse ve böyle bir durum olursa, Trabzonspor olarak sınırlarımızı zorlayacağız."

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