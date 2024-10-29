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Spor

Ertuğrul Doğan'dan kadro dışı açıklaması! ''Hocamız talep ederse değerlendiririz''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tuzla'da bir araya geldiği bordo mavili taraftarlara hitaben konuştu. Başkan Doğan yaptığı konuşmada takımın son zamanlardaki durumundan hem kendi hem Şenol Güneş'in memnun olmadığı söyledi. Kadro dışı olup olmayacağı yönündeki soruya ise 'Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız.' dedi. İşte detaylar...

29 Ekim 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan kadro dışı açıklaması! ''Hocamız talep ederse değerlendiririz''
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tuzla'da Bordo-Mavili taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören Başkan Doğan'ı, buluşma sırasında bir horon ekibi karşıladı.

Ertuğrul Doğan, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Keşke hafta sonu galip gelip buraya gelseydik, mahcubuz. Ancak Şenol hocamızla birlikte bu mahcubiyeti telafi edeceğiz. Ekonomik anlamda olduğu gibi sportif anlamda da daha başarılı bir seviyeye geleceğiz. Taraftarlarımızın dışarıda gösterdiği sevgi ve saygı için sağ olsunlar. Sahada iyi sonuçlar aldıktan sonra yeniden buluşup daha güzel günler geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Teknik kadro ve yönetim arasındaki uyumdan da bahseden Doğan, "Teknik kadromuzun ihtiyaçları doğrultusunda yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şenol hocamız ve ekibi çalışıyor. Milli arada yeni oyuncu isimleri gündeme gelmeye başlayacak. Bu isimler üzerinde çalışacağız. Şu an kadrosunda en fazla akademi oyuncusu bulunduran kulüp Trabzonspor. Ancak şu anda sahada sadece Uğurcan'ı görüyoruz. Kararları hocamız Şenol Güneş verecek, o nasıl takdir ederse sahada onu göreceğiz" dedi.

KADRO DIŞI KARARI

"Kadro dışılar gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Ertuğrul Doğan, "Sahadaki performanstan ne ben ne yönetim ne Şenol Güneş ne de taraftarlar memnun. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız. Hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben de yaşanan bu durumu kabullenemiyorum. Hocamızın en kısa sürede çözüm bulacağına inanıyoruz." dedi.

Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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