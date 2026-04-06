Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisinde gündem olan genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu için paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı dev maç sonrası Galatasaraylı futbolcular ile Onuralp Çakıroğlu arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor Kulübü olayla ilgili yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakçı'nın genç futbolcuya sözlü sataşmada bulunduğunu ve onu provoke etmeye çalıştığını açıkladı. Galatasaray cephesi ise genç futbolcunun küfür ettiğini belirtti.

Maç sonrası yaşanan bu gerginliğin tartışması sürerken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuralp Çakıroğlu paylaşımı ile genç futbolcuya destek verdi.

