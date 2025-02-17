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Spor

Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama! ''Lig iki kulüpten ibaret değildir''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe'yi hedef aldı. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada 'Lig iki kulüpten ibaret değildir. Bu işi artık bir noktada çığırından çıkarmaya başladılar. Neredeyse her maçı biz neden kazanmıyoruz diyecekler.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM17 Şubat 2025 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama! ''Lig iki kulüpten ibaret değildir''
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçının ardından F.Bahçe ve G.Saray'a sitemde bulundu: "Lig iki kulüpten ibaret değildir. Bu ligin çok önemli ve değerli takımları vardır. Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu'nun güzide takımları gibi. Bu işi artık bir noktada çığırından çıkarmaya başladılar. Neredeyse her maçı biz neden kazanmıyoruz diyecekler. Bir puan kaybetmeye tahammülleri yok. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde böyle bir lig var? Kimse puan kaybetmeyecek, var mı böyle bir sistem? En çok hakkı yenen takımlar Anadolu takımları. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Anadolu takımlarının başına gelmeyen kalmadı. Dört büyüklerin içinde en fazla hakkı yenen takımlar da Beşiktaş ve Trabzonspor'dur. Diğer takımlara çok ciddi saygısızlık yapıldığı bir sisteme doğru gidiyor iş. Trabzonspor camiası böyle işlere izin vermez, vermeyecektir. Bunu aklından geçirenlerin bir kez daha düşünmesi gerekir. Biz zaten taraftarımıza mahcubuz. Herkesin aklını başına alması gerektiğini düşünüyorum..."

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