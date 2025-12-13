Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER TALİPLERİ VAR"

"Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var. Çok ciddi rakamlar ama şu anda takımın bulunduğu durum itibariyle hocamızla bu konuları konuştuktan sonra karar vereceğiz."

"50 MİLYON GELİR SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Son 29 yılda kulübümüze yatırım anlamında kayda değer bir katkı sağlayamamışız. Bu süreci ilerletip hızlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Yapılacak projelerle Trabzonspor'a yıllık 50 milyon dolar sabit gelir sağlamayı hedefliyoruz."

"TÜM MESAİSİNİ KULÜBE HARCIYOR"

"Fatih Tekke, tüm mesaisini kulübe harcıyor. Yapılan transferler bence şu an için çok iyi ben teknik kadro ve futbolcu ekibine teşekkür ederim."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Yapılan transferlerde de şu an itibariyle baktığımız zaman, bence gayet başarılıyız. Gelecek olan transferler de olacak."