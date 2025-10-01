Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ PARA KAZANDIRDI"

Uğurcan kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu sürede sorunsuz çalıştık. Şampiyonlukta çok önemli katkıları vardı. Giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti.

"UĞURCAN GİTMEK İSTEDİ"

Benim daha önce bu konuyla alakalı söylemlerim oldu, Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız diye. Aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebi olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda, benimle ofiste görüştü. Artık Trabzonspor'da oynamak istemediğini, İstanbul da olsa Avrupa da olsa gitmek istediğini söyledi. O saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı.

"AYRILMASINI İSTEMEZDİM"

Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takımı emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa artık, Trabzonspor Kulübü'nün başkanı her türlü tedbiri almak ve bir satış olacaksa maksimum geliri kazandırmakla yükümlü.

"BÖYLE BİR TALEP GELİNCE..."

Kulübümüze tarihi bir rakamla transfer gerçekleşti. Bu şekilde tamamlandı. Gönül böyle olmasını istemezdi. Benim aklımdan böyle bir şey geçmezdi, geçmediği için rahatım. Uğurcan'dan böyle bir talep gelince yapacak bir şey kalmadı.

"UĞURCAN EN UFAK SIKINTI ÇIKARMADI"

Uğurcan içeride bulunduğu müddetçe takım içinde en ufak sıkıntı çıkarmadı, arkadaşlarıyla hep iyiydi, yönetimlerle hep iyiydi, hocalarıyla hep iyiydi, işin pozitif tarafındaydı. Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi olduğunda Trabzonspor'a maksimum parayı kazandırmak istedi. Bu satış sürecinde de bize en ufak sıkıntı çıkarmadı. Trabzonspor'un yanında olmuştur her zaman Uğurcan.

"ARTIK BAŞKA TAKIMIN OYUNCUSU"

Uğurcan Çakır artık başka bir takımın oyuncusu. Bu konuya girmeyi çok istemezdim. Böyle bir soru geldi ve cevaplamak gerekirdi. Diyeceklerim bunlar...