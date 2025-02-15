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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! TFF'yi göreve çağırdı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır'ın yaşadıklarına ilişkin, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz' şeklinde açıklama yaptı.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 23:35 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! TFF'yi göreve çağırdı
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında tribünlerden tepki gören kaleci Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır'ın haksız bir tepki gördüğünü söyleyen Doğan, TFF'yi konu hakkında göreve davet etti ve şu ifadeleri kullandı;

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

İşte o paylaşım:

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