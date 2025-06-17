Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.

İşte Doğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ROMULO

"Beğendiğimiz bir oyuncu ama şu an itibarıyla bir gelişme yok" ifadelerini kullanan Ertuğrul Doğan, Axel Tuanzebe için ise "İzleme ekibinin ve hocanın beğendiği bir oyuncu. Konuşuyoruz."

Öte yandan Ertuğrul Doğan; Zaferis, Sangare, Wagner, Gronberk, Gökhan Sazdağı ve Maestro'nun gündemde yer almadığını söyledi.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için, "Başka bir kulübün oyuncusu, gündemimizde olmadı." açıklamasını yapan Doğan, Angel Rodado ve Ondrej Duda isimlerinin de gündemde yer almadığını açıkladı.

TRANSFERDE ADI GEÇEN İSİMLER

"Christos Zafeiris gündemimizde yok, Albert Groanbek yok, Mamadou Sarr yok, Timo Werner yok. Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme yok. Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Caleta-Car yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de gündemimiz yok. Axel Tuanzebe de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz."

UĞURCAN ÇAKIR

"Ben Uğurcan'la ilgili daha önce yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur."

HARCAMA LİMİTLERİ

"TFF Harcama Limitleri'nde en çok Trabzonspor'un hakkı olacaktır. Bankalar Birliği borcunu ödedik ama vergilerden dolayı gelirlerimizi kullanamıyoruz. Yine sermaye artırımı olacak ve daha da rahatlayacağız. Fatih Hoca ve biz, bu konuya dikkat ediyoruz. Transferleri hocamızın taleplerine göre yapıyoruz. Fatih Tekke ne derse, onu yapacağız. "

"Fatih Tekke ile her dakika konuşuyoruz. Belirlediği çok önemli oyuncular var. Bazı basına düştü, bazısı düşmedi. İnşallah ilerleyen günlerde açıklayacağız."

"Borçları kontrol altına aldıktan sonra aklımda zirve var. Birinin bu borçlandırmanın üzerine gitmesi gerekiyordu. İnşallah borcu 2 Milyar TL altına indireceğiz. Rakiplerin borçlarını görüyorsunuz, 18 Milyar TL'lere varmış, bunun faizi çok yüksek. Bizi ilgilendirme ama camiaya bu sıkıntıları yaşatmamak için bunu yapmamız gerekiyordu."

PEDRO MALHEIRO

"Pedro Malheiro gitmek istedi ve iyi bir teklif getirdi. Biz de kabul ettik. Dört yabancı oyuncuma önemli teklifler var. Ancak Fatih Tekke'nin kararına göre durumları netleşecek."

EDIN VISCA

"Fatih Tekke, Edin Visca'nın takımda tutulmasını istiyor. Ayrılmak gibi bir durum aklımızdan geçmedi, geçmiyor. Trabzonspor'a tecrübesiyle önümüzdeki dönemde de çok şey katacak. Hocamızın görüşü de bu yönde."

PAUL ONUACHU

"Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız."