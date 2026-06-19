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Spor

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması! ''TFF Başkanı ile görüşeceğim''

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kulüplerin, kuralın yeniden değerlendirilmesi yönünde talepte bulunduklarını aktaran Doğan, konuyu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceklerini dile getirdi.

BEYZA NUR YILMAZ19 Haziran 2026 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması! ''TFF Başkanı ile görüşeceğim''
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini ileterek, gündemdeki yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Paraguay maçına değinen Doğan, "A Milli Futbol Takımı'mıza oynayacağı karşılaşmada başarılar diliyorum. İlk maçımızı kaybetmiş olabiliriz, futbolda bu tür sonuçlar var. Ancak henüz biten hiçbir şey yok. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor. Kalan iki karşılaşmayı kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Milletimizin desteğiyle Milli Takımı'mızın bunu başaracak güçte olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI İÇİN AÇIKLAMA

Tartışılmaya başlanan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair de sezon planlamalarını, kadro yapılanmalarını ve transfer stratejilerini açıklanan kurala göre oluşturduklarına dikkati çeken Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevi nedeniyle birçok kulübün, yabancı oyuncu kuralının yeniden değerlendirilmesi yönündeki taleplerini kendilerine ilettiğini belirterek "Özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlardan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz." dedi.

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