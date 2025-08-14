İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,796
  • EURO
    47,6472
  • ALTIN
    4375.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! ''TFF'den cevap bekliyoruz''
Spor

Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! ''TFF'den cevap bekliyoruz''

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı için konuşan başkan Ertuğrul Doğan 'Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! ''TFF'den cevap bekliyoruz''
ABONE OL

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüplerin gelir kalemlerine yönelik açıklama yapan Doğan, "Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl daha naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları nasıl arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız" dedi.

"(YABANCI KURALIYLA ALAKALI) TFF'NİN GÖRÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ"

Yabancı kontenjanıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) henüz yanıt gelmediğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında play-off oynayacak Türk takımlarının maçlarının ertelenmesiyle alakalı bir gündem konuşulmadığını da belirten Ertuğrul Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon da ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir" diyerek sözlerini tamamladı.

  • kulüpler birliği
  • ertuğrul doğan
  • yabancı sınırı

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.