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Spor

Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Trabzonspor'da 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısına, tek listeyle gidecek olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
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Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel kurulu toplantısı öncesi Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, seçimlere tek listeyle girecek olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın netleşen listesini açıkladı. Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini de duyurdu.

Mavi liste ile seçimlere girecek olan Ertuğrul Doğan'ın listesinde şu isimler yer aldı:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu

Yedek Liste: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık

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