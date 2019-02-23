Süper Lig'de henüz 5. dakikada ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor maçının ardından Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy konuştu.

Daha fazla sahada kalmak istediklerini belirten Ertuğrul Ersoy, ''Biz daha fazla sahada kalmak istiyorduk. Rüzgar bize karşı esmesine rağmen öyle aman aman bir şey yoktu. Benim kaydığım bir pozisyonda hoca, bak senin kaymanı bile görmedim dedi. Biz sahada kalmak isterdik ama hakem, sağlığımızı da düşünmek istedi. Belki de doğru bir karar verdi, bilmiyourm.'' sözlerini kullandı.