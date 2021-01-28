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Spor

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK ile anlaştı

Fransa'da Le Havre forması giyen Milli oyuncu Ertuğrul Ersoy Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Genç oyuncu Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 23:12 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:12
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Fransa'da Le Havre forması giyen 1997 doğumlu savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'ya transfer oluyor. Fanatik'in haberine göre, teknik adam değişikliği yaşanan Gaziantep FK, stoper hattı için Ertuğrul Ersoy ile anlaştı. Oyuncunun yarın Türkiye'de olacağı öğrenildi

Bursaspor forması altında çıkış yapan ve Ligue II takımlarından Le Havre ile anlaşan Ertuğrul Ersoy, iki sezonda toplam 34 lig maçına çıktı. Ertuğrul Ersoy'un 1,5 yıl kiralık olarak Gaziantep FK takımına katılacağı da bildirildi

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