Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 11:37 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:37

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’a transfer olan Milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig’e döndü. 23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep’e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.

Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.