Ertuğrul Sağlam: 7 transfer yapacağız

AA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:00

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımı Süper Lig'e çıkarmak için mücadele vereceklerini söyledi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının güzel geçtiğini belirtti.

Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğa oynayan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Başakşehir'den sonra Türkiye Süper Lig'in 7. şampiyonu olmak için planlamalarımızı yaptık. Bu doğrultuda bu sene bizim için çok önemliydi. Allah'a şükürler olsun ki hiçbir mahcubiyet yaşamadan planlarımızı tam anlamıyla işleterek şampiyon olduk ve 1. Lig'e çıktık." diye konuştu.

Bundan sonra işlerinin zorlaştığının farkında olduklarını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Çok daha güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin sonucunda da Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız inşallah. Bu doğrultuda sezon başı hazırlıklarımız başladı. 2020-2021 sezonu için hazırlıklarımıza biraz erken başladık çünkü önümüzdeki sene mücadele edeceğimiz rakiplerin neredeyse tamamına yakını şu anda maç oynuyor. Çok da fazla fiziksel kayba uğramadan bu mücadelenin içerisine girecekler. Rakiplerimizden fiziksel anlamda gerideyiz. Bu açığı kapatmak için çalışmalara erken başladık."

Sağlam, Bolu kampının 10 günlük bir adaptasyon dönemi olduğunu anlatarak, "Oyuncularımızı yoğun döneme hazırlamak için çalışıyoruz. Altyapıdan 7 arkadaşımız da bizimle beraber. Hem onları A takıma hazırlayabilmek, ısındırabilmek hem de geçen seneden devam edeceğimiz oyuncularla beraber yoğun dönemi geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"7 OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ"



Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ertuğrul Sağlam, şunları kaydetti:

"7 oyuncu almayı planlıyoruz. Bununla alakalı çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir isimle anlaştık, 3-4 isimle anlaşmak üzereyiz. Transferler arasında 5 yabancı oyuncu planlıyoruz. Belki bu sayı 6 da olabilir. Ondan sonraki süreçte de zamanımız var. Taraftarımız şundan emin olabilir; takımımıza katkı sağlayacak, bizi Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza katacağız."

Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine değinerek, "Sağlık Bakanlığımız halkımızı uyarıyor ama maalesef bir kesim uyarılara uymamakta direniyor. Bizim alanımızı da salgın ciddi anlamda etkiledi. Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir, düşük kapasiteli de olsa seyircili maçları başlatmak istediklerini söyledi. Bence çok makul bir yaklaşım. Ne televizyon başında izleyen ne kenardan maçları yöneten ne bizler ne de sahada oynayan oyuncular keyif alıyor. Yüzde 30 kapasiteli de olsa taraftarla oynanması bence futbolun seyir zevkini biraz daha yükseltecek, kalitesini artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor olarak ciddi anlamda bir altyapı organizasyonu içerisine girdiklerini aktaran Sağlam, "Bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde yaklaşık 15 milyon lira harcayarak çok modern bir altyapı tesisi şu anda yapılıyor. Kendi geleceğimize çok olumlu bir şekilde katkı yapacak şekilde planlamaya başladık." şeklinde konuştu.