Ertuğrul Sağlam: Bu maç dönüm noktasıydı

IHA 25 Ekim 2020 Pazar 00:02 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 00:02

Sahalarında ligin iddialı takımlarından Ankara Keçiörengücü’nü 4-2 yenen Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

“BU ÖNEMLİ DÖNÜM MAÇINI GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM”



Önemli bir dönüm maçından 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “İstanbulspor maçından aldığımız mağlubiyet sonrasında Eskişehirspor maçında aldığımız galibiyet kafamızı kaldırmamızı sağladı. Bugün de uzun yıllardır beraber oynama alışkanlığını olan, 6 haftada 2 gol yemiş Keçiörengücü ile karşılaştık. Zor gol yiyen bir takım ve dirençli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen ilk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı.

2. yarıda ‘tempomuzu düşürmezsek rakip oyundan düşecek ve pozisyon bulacağız’ diye konuşmuştuk. Nitekim golü bulduk ama akabinde gol yedik. Erken gol yemesek maçın sonundaki senaryo biraz daha erkene gelebilirdi. Ondan sonraki süreçte ataklarımız devam etti. 2-1’den sonra rakibimiz risk aldı.

Daha sonraki süreci de çok güzel idare ettik. İyi organize olup, çok gol pozisyonu ürettik. Bunlardan sadece 4 tanesini değerlendirebildik. En azından 4 tanenin üzerine 4 tane daha net pozisyonumuz vardı. Geçen hafta da bunların sinyallerini vermiştik. Artık pozisyon üreten bir takım görünümüne kavuşmaya başladık.

Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için. Bu dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Burada ortaya koyduğumuz mücadelenin üstüne koyup, daha güzel işler yapmaya başlayacağız ve o maçı da güzel bir şekilde geçeceğiz” dedi.