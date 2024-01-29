Ertuğrul Sağlam: Bugün ders aldık

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Altay'ın içinde bulunduğu durum sebebiyle işte bir hafta içerisinde takımdan ayrılanlar oldu ve şöyle bir kanı da oluşmuş olabilir. 'Kocaelispor gelir burada çok rahat kazanır, fark olur'. Futbol tarihine şöyle bakın. Bu gibi durumlarla bundan önceki dönemlerde böyle birçok maç oynanmıştır. Yaklaşık yüzde 90'ında bugünkü görüntü ortaya çıkmıştır. Kalanların bir onur savaşı. Üst düzey mücadelesi, işte olaya tutunma arzuları ve yerlerine yani ayrılanların yerine oynayan oyuncuların kendilerinin ispat etme çabası ortaya ekstra bir güç çıkarıyor. Bugün de Altay takımı bunu yaptı. Ben öncelikle en önde 42 yaşındaki Murat Uluç'tan arkadaki 19 yaşındaki Mustafa'ya kadar bütün Altaylı oyuncuları tebrik ediyorum. Helal olsun. Altay takımına da tabii içinde bulundukları durum gerçekten sıkıntılı ve bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Dolayısıyla çok yani futboldan bahsedemeyeceğim bugün Altay'a olan saygınızdan dolayı da ama çok iyi oynamadık. Kapanan rakibi açamadık. Kalemizde pozisyon da vermedik ama bizim daha üretken olmamız gerekiyordu. Daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu. İkinci yarı yine o kapalı defansı açmaya çalıştık. Ama bir-iki pozisyonun dışında fazla pozisyon da elde etmedik. Son bölümde işte attığımız gol son saniyelerdeki golle maçı kazanmasını bildik. Bugünün futbol adına en büyük kazanımı Altaylı oyuncuların verdiği onur mücadelesi ve bizim de aldığımız üç puan çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Artık bütün amacımız hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Adanaspor maçı olacak" diyerek sözlerini noktaladı.